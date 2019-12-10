Стали відомі розміри доплати за обслуговування лічильників для кожного будинку в Києві документ



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Сума внесків коливається від 10 до понад 100 грн за квартал

З грудня 2019 року Київводоканал запровадив щоквартальні внески для споживачів багатоквартирних будинків за обслуговування, ремонт та повірку будинкових приладів обліку холодної води.

Проте, для кожного будинку розмір внесків встановлюватиметься індивідуально.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

«85% киян сплачуватимуть за обслуговування вузлів комерційного обліку лише 10 гривень за квартал (тобто трохи більше 3 гривень на місяць). У 13% будинків плата становитиме в середньому 54 гривні щоквартально, і тільки у 1% будинків ця сума буде перевищувати 100 гривень на квартал», - розповіли в компанії.

Дізнатися розмір внеску у вашому будинку можна за посиланням: https://docs.google.com/…/1cS5OMlfK8IQ4kkV4yXvGwQIdEAc…/edit

У Київводоканалі підкреслили, що розмір внесків встановлюється не ними, його визначено розпорядженням Київської міської держадміністрації № 1716 від 30.09.2019 «Про встановлення внесків за обслуговування ПрАТ «Київводоканал» вузлів комерційного обліку комунальної послуги з централізованого водопостачання».

Раніше повідомлялося, що від грудня цього року Київводоканал запроваджує щоквартальні внески для споживачів багатоквартирних будинків. Підприємство спрямує ці гроші на обслуговування, ремонт та повірку будинкових приладів обліку холодної води.

Відповідний рядок у квитанціях кияни отримають у січні. Це нарахування за 4-й квартал – жовтень, листопад і грудень – 2019 року.