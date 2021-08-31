У небі над Києвом помітили військово-транспортні літаки американського спецназу (відео)

Маршрут ознайомчого польоту пролягав над визначними пам’ятками столиці

Військово-транспортні літаки американського спецназу літали сьогодні помітили у небі над Києвом.Як розповіли в Twitter американського посольства в Києві, військово-транспортні MC-130J Commando II зробили ознайомлювальний політ над Києвом.

«Сили спецоперацій США разом з українськими колегами протягом місяця проводили спільні навчання. Щоб відзначити закінчення цієї місії Командування сил спеціальної операції США здійснило політ над Києвом разом з українськими партнерами на 2-х літаках MC -130J Commando II», – зазначається у повідомленні.

Маршрут ознайомчого польоту пролягав над Дніпром, Аркою дружби народів, Києво-Печерською лаврою, Музеєм Другої світової війни та Батьківщиною-мати.