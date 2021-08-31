  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Потоп у студентському гуртожитку столиці (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Пригода сталася у гуртожитку №10 за адресою вулиця Генерала Родимцева, 7a - Потоп у студентському гуртожитку столиці (відео)

    Пригода сталася у гуртожитку №10 за адресою вулиця Генерала Родимцева, 7a

    Фото: Скріншот відео t.me/s/big_kyiv

    Вода лилася із тріщини, що утворилася на стелі приміщення

    Напередодні початку навчального року студентський гуртожиток Національного університету біоресурсів і природокористування України затопило. Відео, як потоки води летять зі стелі, з’явилось у соцмережах.

    Пригода сталася у гуртожитку №10 за адресою вулиця Генерала Родимцева, 7a.

    На відео добре видно, що в стелі утворилась тріщина. І вода стрімко летить заливаючи усе довкола.

    Нагадаємо, у Києві підлітки влаштували заплив на затопленій зупинці швидкісного трамваю.

    Теги: Київ вода аварія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Потоп у студентському гуртожитку столиці (відео)