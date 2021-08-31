Потоп у студентському гуртожитку столиці (відео)
Пригода сталася у гуртожитку №10 за адресою вулиця Генерала Родимцева, 7a
Вода лилася із тріщини, що утворилася на стелі приміщення
Напередодні початку навчального року студентський гуртожиток Національного університету біоресурсів і природокористування України затопило. Відео, як потоки води летять зі стелі, з’явилось у соцмережах.
Пригода сталася у гуртожитку №10 за адресою вулиця Генерала Родимцева, 7a.
На відео добре видно, що в стелі утворилась тріщина. І вода стрімко летить заливаючи усе довкола.
Нагадаємо, у Києві підлітки влаштували заплив на затопленій зупинці швидкісного трамваю.