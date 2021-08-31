У Києві сталася масштабна пожежа (відео)

За словами очевидців, недалеко від вул.Тулузи горить багатоповерхівка

У вівторок, 31 серпня, в Києві почалася масштабна пожежа в будівлі «Електронмаша» на Великій Кільцевій дорозі. Зі споруди піднімається чорний дим. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

За словами очевидців, недалеко від вул.Тулузи горить багатоповерхівка. Судячи з запису, пожежа сталася на нижніх поверхах. На місце викликали рятувальників. Про постраждалих і подробиці немає інформації.

Нагадаємо, у Києві сталась пожежа в багатоповерховій адмінбудівлі.

Також, у Києві знову спалахнула масштабна пожежа на складах.