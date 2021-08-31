Вчені назвали головну причину смертності від Сovid-19

Головною причиною смертей від Сovid-19 є нездатність імунітету впоратися з великою кількістю вірусних частинок в легенях

Результати нових досліджень допоможуть науковцям створити ефективні ліки від коронавірусу

Науковці із США дійшли висновку, що головною причиною смертності від Сovid-19 є велика концентрація частинок вірусу SARS-CoV-2 в легенях. Імунітет просто не справляється з ними. Про це йдеться у публікації в журналі Nature Microbiology.

За словами професора Університету Нью-Йорка Імрана Сулаймана, вчені провели детальне дослідження нижніх повітряних шляхів у людей з важкими формами Сovid-19.

«Спостереження показують, що головною причиною смертей від Сovid-19 є нездатність імунітету впоратися з великою кількістю вірусних частинок в легенях», – зазначив він.

Зокрема, було проаналізовано розвиток вторинних інфекцій в легенях у 580 пацієнтів, яких госпіталізували в критичному стані. З'ясувалося, що у померлих концентрація SARS-CoV-2 в нижніх дихальних шляхах була в десять разів більше ніж у тих, хто вижив.

Також в дослідженні говориться, що в роботі імунітету у пацієнтів виникали невідомі збої, які заважали боротися з вірусом. Передбачається, що виявлення цієї проблеми дасть можливість створити препарати для підтримки імунітету в боротьбі проти Сovid-19.

Напередодні у ВООЗ розповіли, скільки людей померло від Covid-19 та скільки вакциновано. Отже, від Covid-19 було введено 4 953 887 422 дози вакцини по всьому світу. За підрахунками організації, за час пандемії коронавірусу, у світі на нього захворіли 214 468 601 людина. Хвороба забрала життя майже 4,5 млн людей.

На думку медиків, для появи стійкого колективного імунітету до коронавірусу, має бути вакциновано щонайменше 65% населення Землі. Оскільки загальна чисельність населення планети наразі майже дорівнює 8 млрд, вакцинувати потрібно 5,2 млрд людей.

18 серпня головний науковий співробітник ВООЗ Сумья Свамінатан повідомила під час брифінгу, що вакцинація дозволяє уникнути смерті та тяжких наслідків для здоров’я, у тому числі і при інфікуванні «дельта-штаммом» коронавірусної інфекції.

Читайте також:



