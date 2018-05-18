У неділю з Лісової до заповідника «Биківнянські могили» пустять автобус

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У Биківні відбудуться заходи до Дня памʼяті жертв політичних репресій в Україні

У зв’язку із проведенням заходів до Дня пам’яті жертв політичних репресій 20 травня буде організовано автобусний маршрут у звичайному режимі руху за напрямком: «ст. м. «Лісова» – Національний історико-меморіальний заповідник «Биківнянські могили». Про це повідомили у КП «Київпастранс».

Автобус ходитиме орієнтовно із 8:00 до 14:00.

Нагадаємо, 15 травня у столичній мерії відкрилася фотодокументальна виставка «Розстріляна еліта: Биківнянський вимір», приурочена до Дня памʼяті жертв політичних репресій в Україні, що відзначатиметься у державі 20 травня 2018 року.

Як повідомлялося, наприкінці квітня у Національному заповіднику «Биківнянські могили» відкрилася фотовиставка. На світлинах – трагічні сторінки історії української еліти, яка загинула від терору НКВС.