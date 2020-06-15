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    У парку «Бабин Яр» чоловік упав у 20-метровий колодязь (фото)

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    Рятувальники дістали чоловіка із використанням триноги та спеціального обладнання - У парку «Бабин Яр» чоловік упав у 20-метровий колодязь (фото)
    Рятувальники дістали чоловіка із використанням триноги та спеціального обладнання
    Фото: ДСНС

    Під час падіння чоловік отримав травми

    У неділю, 14 червня, ввечері на території парку «Бабин Яр» у колодязь упав чоловік. Повідомлення про це надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 23:50.

    До місця виклику було направлено рятувальників 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини, аварійно-рятувального загону спеціального призначення та працівників київської аварійно-рятувальної служби «Київська служба порятунку», інформує пресслужба столичного управління ДСНС.

    По прибуттю було встановлено, що під час прогулянки чоловік впав у колодязь глибиною 20 м та, отримавши травми, самостійно вибратись вже не зміг. Допомога надавалась із використанням триноги та спеціального обладнання.

    Потерпілого було передано бригаді швидкої медичної допомоги.

    Від ГУ ДСНС у Києві залучалось 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.

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    У парку «Бабин Яр» чоловік упав у 20-метровий колодязь (фото)
    У парку «Бабин Яр» чоловік упав у 20-метровий колодязь (фото)
    У парку «Бабин Яр» чоловік упав у 20-метровий колодязь (фото)

    Як повідомлялося, 14 червня вранці біля Південного мосту у воді було виявлено жінки.

    Київ ДСНС Бабин Яр рятувальники чоловік
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