Під час ліквідації пожежі в центрі Києва неадекватний чоловік вистрибнув з вікна (фото)



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Вогнеборці встановили трьохколінну драбину для порятунку чоловіка з палаючої квартири Фото: ДСНС

Чоловік відштовхував драбину і жбурляв у рятувальників склом

У неділю, 14 червня, сталася пожежа у будинку на Михайлівській, 22 у центрі Києва.

Під час ліквідації пожежі столичним рятувальникам довелося боротися не лише з вогнем, а ще й людською неадекватністю, повідомляє пресслужба ДСНС України.

«Так, о 17:05, під час ліквідації пожежі в квартирі на третьому поверсі вогнеборці встановили трьохколінну драбину для порятунку чоловіка, який перебував в помешканні. Однак потерпілий не поспішав нею скористатися, натомість, почав її відштовхувати та жбурляти у рятувальників склом. Коли ж вогнеборці відігнали агресивно налаштованого громадянина від вікна за допомогою подачі води з брансбойту, чоловік просто вистрибнув. Без видимих фізичних ушкоджень його передали бригаді швидкої», - розповіли у ДСНС.

Пожежу було локалізовано о 17:31, а о 17:39 - ліквідовано.

До гасіння було задіяно 5 одиниць техніки та 18 чоловік особового складу.

Крім того, на сторінці «Київ оперативний» у Facebook повідомляється, що під час ліквідації пожежі у квартири знайшли мертву жінку. «Кажуть, що у неї виявили ножові поранення», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 14 червня у Кам'янському на Дніпропетровщині сталася масштабна пожежа у багатоквартирному житловому будинку.