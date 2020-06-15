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    З річки біля Південного мосту водолази дістали тіло жінки

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    До пошука тіла залучалися водолази - З річки біля Південного мосту водолази дістали тіло жінки
    До пошука тіла залучалися водолази
    Фото: ДСНС

    Обставини трагедії встановлюватимуть правоохоронці

    У неділю, 14 червня, вранці біля Південного мосту у воді було виявлено тіло людини. Повідомлення про це надійшло о 07:00 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві.

    На місце події було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

    «Прибувши до місця виклику, рятувальники приступили до пошукових робіт. О 08:10 нижче за течією в 2 км від Південного мосту, на відстані 50 м від берега було знайдено тіло жінки. За допомогою водолазно-рятувального спорядження тіло будо доставлено на берег та передано правоохоронним органам», - повідомила пресслужба столичного управління ДСНС.

    Причини та обставини трагічного випадку будуть встановлюватися правоохоронцями.

    Всього з початку 2020 року на водних об'єктах Києва врятовано 3 особи, загинуло 12 осіб.

    Як повідомлялося, 9 червня до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла людини у річці Дніпро на столичних Осокорках. Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого.

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