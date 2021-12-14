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    У парку на Троєщині алжирець лякав перехожих жінок своїм статевим органом

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    Затриманий алжирець раніше вже мав проблеми з законом - У парку на Троєщині алжирець лякав перехожих жінок своїм статевим органом
    Затриманий алжирець раніше вже мав проблеми з законом
    фото: Муніципальна варта Києва

    Правоохоронці затримали ексгібіціоніста

    У вівторок, 14 грудня, вранці у парку «Троєщина» в Деснянському районі Києва чоловік демонстрував статевий орган перехожим жінкам. Про це повідомляє Муніципальна варта Києва.

    Жінки звернулися за допомогою до охоронців.

    Схожого за описом чоловіка було виявлено неподалік парку. Побачивши охоронців, чоловік помітно занервував та спробував втекти.

    Муніципали наздогнали підозрюваного та передали поліції. Ним виявився громадянин Алжиру, який раніше мав проблеми з законом.

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    У парку на Троєщині алжирець лякав перехожих жінок своїм статевим органом
    У парку на Троєщині алжирець лякав перехожих жінок своїм статевим органом

    Нагадаємо, раніше у магазині на Шулявці було зафіксовано повністю оголеного чоловіка.

    Ексгібіціонізм – форма сексуальності, коли досягнення статевого збудження і насолоди реалізується шляхом демонстрації статевих органів особам протилежної або своєї статі поза статевих контактів.
    Теги: Національна поліція України іноземці Троєщина чоловік
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    У парку на Троєщині алжирець лякав перехожих жінок своїм статевим органом