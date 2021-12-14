Молодик «замінував» лікарню під Києвом (фото, відео)

У лікарні перебуває співмешканка «псевдомінера»

12 грудня до Білоцерківського районного управління поліції надійшло повідомлення від невідомого чоловіка, що дитяче відділення Боярської лікарні заміноване. На місце події прибуло керівництво поліції Білоцерківщини, слідчо-оперативна група, спеціалісти-криміналісти, кінологи та вибухотехніки. Правоохоронці оглянули приміщення лікарні та констатували, що інформація про вибухівку не підтвердилась. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Правоохоронці встановили особу псевдомінера та доставили його до управління поліції. Злочинцем виявився 34-річний житель міста Тетіїв, співмешканка якого саме перебувала у тій самій лікарні.

Чоловіка затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури повідомили лиходію про підозру за ч.2 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України, яке карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.

Як повідомлялося, 28 листопада в Києві невідомий повідомив про «замінування» практично усіх торгово-розважальних центрів.

Минулого тижня станція метро «Славутич» закривалась на вхід через підозрілий предмет.

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