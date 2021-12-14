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    У Києві п’яний водій Volkswagen врізався в бетонну огорожу (фото)

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    Від удару в автомобіля пошкоджена передня частина - У Києві п’яний водій Volkswagen врізався в бетонну огорожу (фото)
    Від удару в автомобіля пошкоджена передня частина
    фото: Патрульна поліція Києва

    11 грудня патрульні зловили двох водіїв з ознаками алкогольного та наркотичного сп'яніння

    Столичні патрульні виявляють водіїв з ознаками сп'яніння. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Днями на вулиці Фучика сталась автопригода без травмованих за участю автомобіля Volkswagen: водій не впорався з керуванням та в'їхав у бетонну огорожу.

    Під час спілкування з кермувальником охоронці порядку помітили, що він перебуває з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Пройти освідування на стан сп'яніння у встановленому законом порядку громадянин відмовився.

    Водій Volkswagen відмовився пройти освідування на стан сп'яніння. Фото: Патрульна поліція Києва
    Водій Volkswagen відмовився пройти освідування на стан сп'яніння. Фото: Патрульна поліція Києва

    Патрульні склали на водія адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та винесли постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування особою, яка не має такого права) КУпАП. Автомобіль евакуювали на арештмайданчик.

    Інший випадок стався на вулиці Межовій. Інспектори зупинили автомобіль Opel, водій якого порушив правила дорожнього руху.

    Під час спілкування поліцейські помітили у керманича ознаки наркотичного сп’яніння. Проходити у встановленому законом порядку огляд у медичному закладі чоловік відмовився. Охоронці порядку провели поверхневу перевірку, під час якої виявили у чоловіка пакет із порошкоподібною речовиною, схожою на наркотичну.

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    У Києві п’яний водій Volkswagen врізався в бетонну огорожу (фото)
    У Києві п’яний водій Volkswagen врізався в бетонну огорожу (фото)

    На громадянина інспектори склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та постанову за ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків) КУпАП.

    На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Виявлені речовини вилучили для проведення експертизи.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль алкогольне сп'яніння
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    У Києві п’яний водій Volkswagen врізався в бетонну огорожу (фото)