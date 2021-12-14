Іноземець обікрав дві кав’ярні в Києві (фото)

Перебуваючи під слідством за три крадіжки, чоловік знову скоїв злочини

Столичні слідчі оголосили підозру чоловіку, який обікрав дві кав’ярні у Шевченківському районі Києва. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

26-річний іноземець протягом місяця скоїв три крадіжки. Слідчі оголосили затриманому підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3, ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка), та ч. 1 ст. 162 (порушення недоторканності житла). Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою. Підозрюваний вніс заставу.

Наразі досудове розслідування завершено та обвинувальний акт із матеріалами кримінальних проваджень скеровано до суду для розгляду справи по суті.

Однак на шлях виправлення чоловік не став та знову скоїв два аналогічні злочини.

Правоохоронці довели причетність чоловіка до скоєння двох крадіжок.

«Ми встановили, що вночі на вулиці Салютній зловмисник шляхом віджиму вхідних металопластикових дверей потрапив в середину кафе, звідки викрав ящик і 100 грн. Далі на вулиці Туполєва він проник до приміщення іншої кав’ярні, де знайшов у касовому апараті 347 грн, однак його дії помітили працівники закладу та викликали поліцію», – розповіла слідча Шевченківського управління поліції Іванна Олійник.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури Києва слідчі оголосили затриманому підозру у скоєнні двох злочинів за ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 185 та ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (замах на крадіжку та крадіжка). Фігуранту загрожує до шести років тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, мешканця столиці засуджено до шести років позбавлення волі за заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах. Киянин ошукав понад сотню громадян на продажах неіснуючих товарів.