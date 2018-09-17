У парку «Нивки» з’явилася казкова галявина



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Фото: Сегодня Скульптура Кощія Безсмертного у парку Нивки

Різьблені скульптури з дерева створив відомий український майстер

У столичному парку «Нивки» з'явилася галявина з казковими героями. У новій арт-зоні оселилися Кощій Безсмертний, Івасик-Телесик і гуси-лебеді, Баба Яга з лопатою та інші відомі персонажі народних казок.

Незвичайні різьблені скульптури з дерева створив відомий український майстер Сергій Стеблюк, пише Сегодня.

Нагадаємо, в Києві вже чимало місць, де можна блукати годинами, втративши відчуття часу. Так, на початку вересня в парку «Перемога» з'явилася парасолька для романтиків. Під парасолькою розмістили покажчики з відстанню до різних міст Європи, а територію навколо засадять вічнозеленими кущами. Передбачається, що буде висаджено близько 2900 кущів самшиту та 450 кущів бруслини. Влада сподівається, що це місце обов'язково стане улюбленим для відпочинку, зустрічей.

У парку Потапова в Святошинському районі Києва та у парку Совки на лавочках з’явилися казкові мініатюри художниці Яни Хачикян.

Крім того, в ці вихідні в київському парку «Муромець» пройшов фестиваль богатирів, що зібрав найсильніших людей України. Було встановлено рекорд України з пересування чотирьох фур загальною вагою майже 32 тонни.