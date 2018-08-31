У столичному парку «Перемога» з’явиться цікавий арт-об’єкт (фото)
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Арт-об'єкт «Парасолька» у парку «Перемога»
Завершуються роботи над створенням арт-об'єкта «Парасолька»
У столичному парку «Перемога» завершуються роботи над створенням нового арт-об'єкта «Парасолька».
Велика парасолька, 2900 кущів самшиту, 450 кущів бересклету та вказівники із назвами міст - це складові нового арт-об'єкта, повідомляють «зеленбудівці» Дніпровського району столиці.
Оригінальну зелену композицію піддадуть формуванню після приживлення кущів.
«Зеленбудівці» переконані, що це місце обов'язково стане улюбленим місцем відпочинку, зустрічей, а можливо й місцем освідчення у коханні.
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