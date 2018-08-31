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    У столичному парку «Перемога» з’явиться цікавий арт-об’єкт (фото)

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    <p>Арт-об'єкт &laquo;Парасолька&raquo; у парку&nbsp;<span class="7oe"><span lang="UK">&laquo;Перемога&raquo;&nbsp;</span></span></p> - У столичному парку «Перемога» з’явиться цікавий арт-об’єкт (фото)

    Арт-об'єкт «Парасолька» у парку «Перемога» 

    Завершуються роботи над створенням арт-об'єкта «Парасолька»

    У столичному парку «Перемога» завершуються роботи над створенням нового арт-об'єкта «Парасолька».

    Велика парасолька, 2900 кущів самшиту, 450 кущів бересклету та вказівники із назвами міст - це складові нового арт-об'єкта, повідомляють «зеленбудівці» Дніпровського району столиці.

    Оригінальну зелену композицію піддадуть формуванню після приживлення кущів. 

    «Зеленбудівці» переконані, що це місце обов'язково стане улюбленим місцем відпочинку, зустрічей, а можливо й місцем освідчення у коханні. 

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    У столичному парку «Перемога» з’явиться цікавий арт-об’єкт (фото)
    У столичному парку «Перемога» з’явиться цікавий арт-об’єкт (фото)
    У столичному парку «Перемога» з’явиться цікавий арт-об’єкт (фото)
    У столичному парку «Перемога» з’явиться цікавий арт-об’єкт (фото)
    У столичному парку «Перемога» з’явиться цікавий арт-об’єкт (фото)

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