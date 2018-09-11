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    У столичних парках на лавочках з’явилися казкові мініатюри (фото)

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    <span lang="UK">Графіті художниці Яни Хачикян</span> - У столичних парках на лавочках з’явилися казкові мініатюри (фото)
    Графіті художниці Яни Хачикян

    У парку Потапова і парку Совки на лавочках з'явилися графіті

    У парку Потапова в Святошинському районі Києва з’явилися неперевершені графіті художниці Яни Хачикян.

    Роботи стали другим проектом художниці. Спочатку казкові мініатюри з’явилися на лавочках у парку Совки.

    Художниця зробила також допис у Facebook-спільноті Борщагівка про свій проект.

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    У столичних парках на лавочках з’явилися казкові мініатюри (фото)
    У столичних парках на лавочках з’явилися казкові мініатюри (фото)
    У столичних парках на лавочках з’явилися казкові мініатюри (фото)
    У столичних парках на лавочках з’явилися казкові мініатюри (фото)
    У столичних парках на лавочках з’явилися казкові мініатюри (фото)
    У столичних парках на лавочках з’явилися казкові мініатюри (фото)
    У столичних парках на лавочках з’явилися казкові мініатюри (фото)
    У столичних парках на лавочках з’явилися казкові мініатюри (фото)
    У столичних парках на лавочках з’явилися казкові мініатюри (фото)
    У столичних парках на лавочках з’явилися казкові мініатюри (фото)

    Це її власна ініціатива, яка збирає тисячі реакцій у соціальних мережах.

    Джерело: Вечірній Київ

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