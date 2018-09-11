У столичних парках на лавочках з’явилися казкові мініатюри (фото)
-
Розсилка
Графіті художниці Яни Хачикян
У парку Потапова і парку Совки на лавочках з'явилися графіті
У парку Потапова в Святошинському районі Києва з’явилися неперевершені графіті художниці Яни Хачикян.
Роботи стали другим проектом художниці. Спочатку казкові мініатюри з’явилися на лавочках у парку Совки.
Художниця зробила також допис у Facebook-спільноті Борщагівка про свій проект.
Це її власна ініціатива, яка збирає тисячі реакцій у соціальних мережах.
Джерело: Вечірній Київ