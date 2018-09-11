У столичних парках на лавочках з’явилися казкові мініатюри (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Графіті художниці Яни Хачикян

У парку Потапова і парку Совки на лавочках з'явилися графіті

У парку Потапова в Святошинському районі Києва з’явилися неперевершені графіті художниці Яни Хачикян.

Роботи стали другим проектом художниці. Спочатку казкові мініатюри з’явилися на лавочках у парку Совки.

Художниця зробила також допис у Facebook-спільноті Борщагівка про свій проект.

Це її власна ініціатива, яка збирає тисячі реакцій у соціальних мережах.

Джерело: Вечірній Київ