У парку «Перемога» за кошти інвесторів встановлять атракціони



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Реконструкція парку «Перемога» ще триває

Реалізація проєкту не передбачає капітального будівництва, а лише встановлення збірно-розбірних конструкцій

У столичному парку «Перемога» заплановано облаштувати зону активних розваг для дорослих і дітей із благоустроєм території. Для реалізації цього проекту буде проведено відповідний конкурс із залучення інвестора. Це передбачено розпорядженням Київської міської держадміністрації №1553.

Реалізація проєкту не передбачає капітального будівництва, а лише встановлення збірно-розбірних конструкцій, повідомили в Департаменті економіки та інвестицій.

Обов’язковою умовою конкурсу є збереження зелених насаджень. Також мають бути погоджені місця розташування об’єктів розважальної інфраструктури із балансоутримувачем парку – комунальним підприємством по утриманню земельних насаджень Дніпровського району Києва, яке визначено замовником реалізації проекту.

Замовником підготовчих (передінвестиційних) робіт є комунальне підприємство «Київське інвестиційне агентство».

Нагадаємо, що згідно з рейтингом Foreign Direct Investment Magazine групи Financial Times Київ увійшов у десятку європейських міст за рентабельністю інвестицій з точки зору ефективності залучених ресурсів.