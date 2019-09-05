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    У парку «Перемога» за кошти інвесторів встановлять атракціони

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    <p>Реконструкція парку &laquo;Перемога&raquo; ще триває</p> - У парку «Перемога» за кошти інвесторів встановлять атракціони

    Реконструкція парку «Перемога» ще триває

    Реалізація проєкту не передбачає капітального будівництва, а лише встановлення збірно-розбірних конструкцій

    У столичному парку «Перемога» заплановано облаштувати зону активних розваг для дорослих і дітей із благоустроєм території. Для реалізації цього проекту буде проведено відповідний конкурс із залучення інвестора. Це передбачено розпорядженням Київської міської держадміністрації №1553.

    Реалізація проєкту не передбачає капітального будівництва, а лише встановлення збірно-розбірних конструкцій, повідомили в Департаменті економіки та інвестицій.

    Обов’язковою умовою конкурсу є збереження зелених насаджень. Також мають бути погоджені місця розташування об’єктів розважальної інфраструктури із балансоутримувачем парку – комунальним підприємством по утриманню земельних насаджень Дніпровського району Києва, яке визначено замовником реалізації проекту.

    Замовником підготовчих (передінвестиційних) робіт є комунальне підприємство «Київське інвестиційне агентство».

    Нагадаємо, що згідно з рейтингом Foreign Direct Investment Magazine групи Financial Times Київ увійшов у десятку європейських міст за рентабельністю інвестицій з точки зору ефективності залучених ресурсів.

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