Київ посів шосте місце у рейтингу ефективності інвестицій



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Рейтинг склав Foreign Direct Investment Magazine

За рентабельністю інвестицій з точки зору ефективності залучених ресурсів Київ увійшов у десятку європейських міст. Такі дані за результатом рейтингу прибутковості інвестицій склав та оприлюднив Foreign Direct Investment Magazine, що входить у групу Financial Times. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

«Для ранжування оцінювався бюджет, кількість персоналу офісу, що працює над залученням прямих іноземних інвестицій, та їхній розмір за звітний рік. Дані для моніторингу збирались із відкритих джерел та аналізувались за допомогою онлайн інструменту відстеження прямих іноземних інвестицій fDi Intelligence», – зазначив Поворозник.

За його словами, очолило рейтинг місто Вільнюс (Литовська Республіка), де агентство із залучення інвестицій Go Vilnius працює з 2006 року. У жовтні 2018 року американський інтернет-гігант Google відкрив у литовській столиці офіс та заснував дочірню компанію. У лютому 2018 року тут же датський банк Danske Bank відкрив центр ІТ-послуг, створивши 800 робочих місць. Друге місце посів Мадрид із більшістю інвестиційних проектів у галузі державно-приватного партнерства, яке досить активно підтримується іспанським урядом. В агенції з іноземними інвесторами по 86 проектам наразі працює шість співробітників, що, власне, дозволило іспанській столиці отримати першість у рейтингу з рентабельності інвестицій у персонал, випередивши ірландську столицю Дублін, в офісі просування інвестицій якої працює 11 співробітників по 123 проектам. Найбільший із них – відкриття нового центру продажів EMEA американського програмного гіганта Microsoft із 500 робочими місцями.

«Столичне комунальне підприємство «Київське інвестиційне агентство», підпорядковане Департаменту економіки та інвестицій КМДА, у 2017 та 2018 роках залучило 1,1 млрд грн інвестиційних коштів. Наразі 30 співробітників КІА працюють над впровадженням 58 проектів, серед яких будівництво медичних центрів, дитячих садочків, шкіл та об’єктів транспортної інфраструктури», – підкреслив Поворозник.

Зауважимо, що також у ТОП-10 рейтингу увійшли адміністративний центр Воєводина (Республіка Сербія), Ньюкасл-апон-Тайн у Великій Британії, польське місто Познань та місто Пловдів (Болгарія).

Як повідомлялося, у Києві проведуть інвестиційні конкурси із залучення інвесторів до створення велосипедної мережі «bike-sharing».