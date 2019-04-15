У поліції повідомили про стан підлітка, який заліз на вагон і отримав ураження струмом



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14-річний школяр отримав ураження струмом, коли заліз на вагон електропоїзда Фото: Інформатор

Хлопець знаходиться у лікарні у важкому стані

Хлопець, який на залізничній станції «Дарниця» заліз на дах електропоїзда і був уражений струмом, отримав опіки близько 50% тіла і зараз знаходиться в лікарні у важкому стані. Про це повідомила прес-служба поліції Києва.

До поліції про подію повідомив лікар швидкої медичної допомоги. Отримавши цю інформацію, поліцейські встановили, що 14-річний школяр заліз на вагон електропоїзда, доторкнувся до електричної дуги, через що отримав враження струмом та впав на залізничну колію.

Свідками події стали його друзі, які викликали лікарів, але до прибуття швидкої допомоги з місця події втекли. З опіками тіла у непритомному стані підлітка госпіталізували до реанімаційного відділення дитячої клінічної лікарні.

Інформація за даним фактом внесена до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення Дарницького управління поліції. Працівники слідчого відділу та сектору ювенальної превенції підрозділу з'ясовують причини та обставини події, після чого буде надана правова кваліфікація.

Як повідомлялося, нещасний випадок стався 14 квітня близько 20:00 на другій залізничній колії від вулиці Алматинська.