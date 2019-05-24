У понеділок буде перекрито рух на Інститутській



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Київавтодор просить водіїв не залишати свої автомобілі на проїжджій частині

У понеділок, 27 травня, з 8-ї години ранку буде обмежено рух транспорту на вулиці Інститутській. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

Дорожники проводитимуть ремонтні роботи.

«З 08.00 год. 27.05.2019 у зв’язку з виконанням робіт з фрезерування старого покриття на вул. Інститутській від вул. Шовковичної до вул. Ольгинської буде частково обмежено рух транспорту», - йдеться в повідомленні корпорації.

«Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт, а також не залишати свої транспортні засоби на проїжджій частині вказаної ділянки вулично-дорожньої мережі, аби не заважати дорожнім роботам.

Як повідомлялося, ремонтні роботи на дорогах Києва у розпалі. Так, 18 і 19 травня столичні дорожники проводили ремонтні роботи на низці об’єктів Києва.

Раніше у «Київавтодорі» повідомили, що до кінця травня планується відкрити рух транспорту по мосту Метро через Русанівську протоку в напрямку центру міста, а вже до кінця серпня поточного року завершити всі ремонтні роботи на проїжджій частині мосту у двох напрямках.