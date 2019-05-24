  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У понеділок буде перекрито рух на Інститутській

    • Розсилка
    У понеділок буде перекрито рух на Інститутській

    Київавтодор просить водіїв не залишати свої автомобілі на проїжджій частині

    У понеділок, 27 травня, з 8-ї години ранку буде обмежено рух транспорту на вулиці Інститутській. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

    Дорожники проводитимуть ремонтні роботи.

    «З 08.00 год. 27.05.2019 у зв’язку з виконанням робіт з фрезерування старого покриття на вул. Інститутській від вул. Шовковичної до вул. Ольгинської буде частково обмежено рух транспорту», - йдеться в повідомленні корпорації.

    «Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт, а також не залишати свої транспортні засоби на проїжджій частині вказаної ділянки вулично-дорожньої мережі, аби не заважати дорожнім роботам.

    Як повідомлялося, ремонтні роботи на дорогах Києва у розпалі. Так, 18 і 19 травня столичні дорожники проводили ремонтні роботи на низці об’єктів Києва.

    Раніше у «Київавтодорі» повідомили, що до кінця травня планується відкрити рух транспорту по мосту Метро через Русанівську протоку в напрямку центру міста, а вже до кінця серпня поточного року завершити всі ремонтні роботи на проїжджій частині мосту у двох напрямках.

    Читайте також
    Київ дороги ремонт Київавтодор
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ