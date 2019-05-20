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    Новини

    Ремонтні роботи на дорогах Києва у розпалі (фото)

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    Ремонтні роботи у Києві - Ремонтні роботи на дорогах Києва у розпалі (фото)
    Ремонтні роботи у Києві
    Фото: Київавтодор

    Дорожники проводять ремонтні роботи на вулицях, мостах і шляхопроводах столиці

    У вихідні, 18 і 19 травня, столичні дорожники проводили ремонтні роботи на об’єктах Києва. Про це повідомила прес-служба комунальної корпорації «Київавтодор».

    «Вулиці Чорнобильська, Туполєва, Алматинська, Березняківська, Братиславська, Квітки Цісик, Ремонтна, Андрія Головка, Левка Мацієвича, Овруцька, проспект Академіка Палладіна, міст Метро через Русанівську протоку, Південний мостовий перехід, Борщагівська естакада – на цих та багатьох інших об’єктах дорожники на вихідних проводили ремонтні роботи», - розповіли автодорівці.

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    У понеділок, 20 травня, продовжуються роботи з реконструкції, капітального і поточного ремонтів об’єктів дорожньої інфраструктури столиці, зазначили у «Київавтодорі».

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    Ремонтні роботи на дорогах Києва у розпалі (фото)
    Ремонтні роботи на дорогах Києва у розпалі (фото)
    Ремонтні роботи на дорогах Києва у розпалі (фото)
    Ремонтні роботи на дорогах Києва у розпалі (фото)
    Ремонтні роботи на дорогах Києва у розпалі (фото)
    Ремонтні роботи на дорогах Києва у розпалі (фото)
    Ремонтні роботи на дорогах Києва у розпалі (фото)
    Ремонтні роботи на дорогах Києва у розпалі (фото)
    Ремонтні роботи на дорогах Києва у розпалі (фото)
    Ремонтні роботи на дорогах Києва у розпалі (фото)
    Ремонтні роботи на дорогах Києва у розпалі (фото)
    Ремонтні роботи на дорогах Києва у розпалі (фото)
    Ремонтні роботи на дорогах Києва у розпалі (фото)
    Ремонтні роботи на дорогах Києва у розпалі (фото)
    Ремонтні роботи на дорогах Києва у розпалі (фото)
    Ремонтні роботи на дорогах Києва у розпалі (фото)
    Ремонтні роботи на дорогах Києва у розпалі (фото)
    Ремонтні роботи на дорогах Києва у розпалі (фото)
    Ремонтні роботи на дорогах Києва у розпалі (фото)
    Ремонтні роботи на дорогах Києва у розпалі (фото)
    Ремонтні роботи на дорогах Києва у розпалі (фото)
    Ремонтні роботи на дорогах Києва у розпалі (фото)
    Фото: Київавтодор

    Як повідомлялося, у Києві тривають ремонтні роботи на мостах та шляхопроводах

    Зокрема, безперервно тривають роботи з капітального ремонту 6-ти деформаційних швів на Південному мостовому переході.

    У «Київавтодорі» повідомили, що до кінця травня планується відкрити рух транспорту по мосту Метро через Русанівську протоку в напрямку центру міста, а вже до кінця серпня поточного року завершити всі ремонтні роботи на проїжджій частині мосту у двох напрямках.

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    Київ дороги ремонт Київавтодор
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