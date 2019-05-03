Ремонт мосту Мосту через Русанівську протоку наближається до фіналу (фото)



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Фото: Київавтодор

Стало відомо, коли повністю відновиться рух транспорту мостом Метро через Русанівську протоку

У Києві на мосту Метро через Русанівську протоку не припиняються ремонтні роботи. Про це повідомляє прес-служба комунальної корпорації «Київавтодор».

«Днями дорожники завершили бетонування розподільної плити прогонової будови, триває монтаж та омонолічування деформаційних швів, встановлення бордюрного каменю та закладних деталей бар’єрної та перильної огорожі», - інформують у корпорації.

Також розпочинаються роботи з відновлення прогонових будов та опор мосту в його нижній частині.

«Зазначимо, що до кінця травня планується відкрити рух транспорту в напрямку центру міста, а вже до кінця серпня поточного року завершити всі ремонтні роботи на проїжджій частині мосту у двох напрямках», - повідомили в «Київавтодорі».

Як повідомлялося, у Києві тривають ремонтні роботи на мостах та шляхопроводах. У святкові вихідні у цілодобовому режимі роботи проводилися на ділянках Південного мостового переходу, мосту ім. Є.О. Патона, Північному мосту, мосту через р. Десенка, мосту Метро через Русанівську протоку, шляхопроводі на Харківському шосе через залізничні колії.