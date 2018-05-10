У п’ятницю буде обмежено рух транспорту на мосту Метро

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Рух транспорту на мосту Метро через р. Дніпро буде обмежено у напрямку із просп. Броварського на Набережне шосе

Також в ніч на п'ятницю буде частково обмежено рух транспорту на естакаді Південного мостового переходу

У зв’язку із проведенням ремонтних робіт буде частково обмежено рух транспорту на естакаді Південного мостового переходу та на мосту Метро. Про це попередили у КК «Київавтодор».

Отже, рух обмежать:

із 21:00 10 травня до 07:00 11 травня та з 11:00 до 16:00 11 травня на естакаді Південного мостового переходу у напрямку руху із просп. Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе;

із 11:00 до 16:00 11 травня на мосту Метро через р. Дніпро у напрямку руху із просп. Броварського на Набережне шосе.

«Київавтодор» просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.

Як повідомлялося, одна з найдавніших і найпривабливіших для туристів вулиць столиці -Володимирська - капітально ремонтується.

Нагадаємо також, що у столиці активно реалізується програма влаштування антипаркувальних стовпчиків.