У п’ятницю буде обмежено рух транспорту на мосту Метро
- Сьогодні, 20:05
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Рух транспорту на мосту Метро через р. Дніпро буде обмежено у напрямку із просп. Броварського на Набережне шосе
Також в ніч на п'ятницю буде частково обмежено рух транспорту на естакаді Південного мостового переходу
У зв’язку із проведенням ремонтних робіт буде частково обмежено рух транспорту на естакаді Південного мостового переходу та на мосту Метро. Про це попередили у КК «Київавтодор».
Отже, рух обмежать:
- із 21:00 10 травня до 07:00 11 травня та з 11:00 до 16:00 11 травня на естакаді Південного мостового переходу у напрямку руху із просп. Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе;
- із 11:00 до 16:00 11 травня на мосту Метро через р. Дніпро у напрямку руху із просп. Броварського на Набережне шосе.
«Київавтодор» просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.
Як повідомлялося, одна з найдавніших і найпривабливіших для туристів вулиць столиці -Володимирська - капітально ремонтується.
Нагадаємо також, що у столиці активно реалізується програма влаштування антипаркувальних стовпчиків.