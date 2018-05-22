У п’ятьох озерах Києва виявлено кишкову паличку

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Озеро Тельбін

У п'яти зразках лактозопозитивна кишкова паличка значно перевищує допустимі норми

У п'яти київських водоймах виявили значне перевищення вмісту ЛКП (лактозопозитивної кишкової палички). Про це повідомив в.о. директора Київського лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я Сергій Чумак.

«7 і 10 травня фахівці відібрали проби води з озер, біля яких в цьому році планується відкрити 13 пляжів до початку купального сезону. З них у п'яти зразках лактозопозитивна кишкова паличка значно перевищує допустимі норми. Це вода біля зон рекреації «Тельбін», «Вербне», «Веселка», «Пуща-Водиця» та «Чорторий», - сказав він в коментарі 44.ua.

Крім того, у воді на пляжах «Веселка» і «Галерний» виявили перевищення вмісту забруднюючих речовин БСК-5 (біохімічне споживання кисню).

Однак вода на інших шести пляжах відповідає санітарним вимогам - це зони рекреації «Золотий»» «Передмістна слобідка», «Центральний», «Молодіжний», «Дитячий» і «Венеція».

Раніше стало відомо, що відкриють 13 пляжів і 17 зон відпочинку біля води.

Офіційно ж КП «Плесо» оголосить пляжі відкритими, коли закінчить їх підготовку до прийому громадян, а вода в річці прогріється до 18 градусів.