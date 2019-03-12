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    Новини

    Зі ставка під Києвом дістали тіло жінки

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    Рятувальники дістали тіло&nbsp;за допомогою&nbsp;багра та мотузки - Зі ставка під Києвом дістали тіло жінки
    Рятувальники дістали тіло за допомогою багра та мотузки
    Фото: ДСНС

    Обставини смерті жінки встановлюють правоохоронці

    У вівторок, 12 березня, у с. Крушинка Васильківського району у водоймі було виявлено тіло жінки.

    До оперативно-диспетчерської служби Васильківського району звернувся черговий Васильківського відділу Національної поліції про допомогу рятувальників у вилученні потопельника з водойми. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

    На місце події було направлено 1 відділення 29-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Васильків у складі чотирьох чоловік.

    За допомогою багра та рятувальної мотузки загиблу, 1954 року народження, витягнули.

    Обставини події наразі встановлюються працівниками поліції.

    Нагадаємо, 6 березня в річці Дніпро під Дарницьким мостом у Києві виявили тіло чоловіка.

    6 березня увечері у Гостомелі на місцевій водоймі три чоловіки провалились під кригу.

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