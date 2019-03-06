З Дніпра під Дарницьким мостом рятувальники дістали тіло чоловіка



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Тіло діставали співробітники аварійно-рятувального загону спеціального призначення Фото: Інформатор

Правоохоронці з'ясовують обставини загибелі чоловіка

У середу, 6 березня, в річці Дніпро під Дарницьким мостом у Києві виявили тіло чоловіка. Труп знаходився у воді недалеко від Набережно-Печерської дороги, 12.

З річки тіло діставали співробітники аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Труп виявили близько 8:40. Про це повідомляє Інформатор.

На місце події негайно прибули рятувальники. Як виявилося в Дніпрі на відстані одного метра від берега на поверхні води знаходилося тіло чоловіка. Рятувальники дістали труп і передали його поліції.

На даний момент правоохоронці займаються з'ясуванням всіх обставин загибелі чоловіка.

Як повідомлялося, вранці 4 березня у затоці Комуніст в Дарницькому районі столиці виявили тіло чоловічої статі. Труп знаходився на відстані 2 м від берега на поверхні води.