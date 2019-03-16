У столичному озері виявили тіло неповнолітньої дівчини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рятувальники дістали тіло дівчини з озера Заплавне

15 березня о 18:39 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення від правоохоронців про виявлене тіло жіночої статі в озері Заплавне, що у Дарницькому районі столиці. Про це інформує столичне управління ДСНС.

На місце події було направлено рятувальників 24-ї державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, тіло дівчини знаходилось на відстані 3 м від берега на поверхні води.

Водолази за допомогою рятувального спорядження дістали тіло загиблої та передали правоохоронним органам. На вигляд дівчині було приблизно 16 років.

Причину трагедії та особу загиблої встановлюють правоохоронні органи.