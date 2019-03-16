  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У столичному озері виявили тіло неповнолітньої дівчини

    • Розсилка
    У столичному озері виявили тіло неповнолітньої дівчини

    Рятувальники дістали тіло дівчини з озера Заплавне

    15 березня о 18:39 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення від правоохоронців про виявлене тіло жіночої статі в озері Заплавне, що у Дарницькому районі столиці. Про це інформує столичне управління ДСНС.

    На місце події було направлено рятувальників 24-ї державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, тіло дівчини знаходилось на відстані 3 м від берега на поверхні води.

    Водолази за допомогою рятувального спорядження дістали тіло загиблої та передали правоохоронним органам. На вигляд дівчині було приблизно 16 років.

    Причину трагедії та особу загиблої встановлюють правоохоронні органи.

    Читайте також
    Київ ДСНС рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ