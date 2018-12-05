У Шевченківському суді Києва термінова евакуація: будівлю «заміновано»
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Надійшла інформація про замінування приміщення Шевченківського райсуду Києва
Роботу суду припинено через повідомлення про замінування
Сьогодні, 5 грудня, до Шевченківського районного суду Києва надійшло повідомлення про замінування приміщення.
Як інформує прес-служба суду, інформація про замінування надійшла об 11-й годині.
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«У зв'язку з цим припинено роботу суду. На даний момент проводиться евакуація працівників та відвідувачів суду», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Подільський суд Києва виніс покарання киянину за неправдиве повідомлення про замінування фінансової установи.
Раніше повідомлялося, що поліція Києва розшукує псевдомінера мережі супермаркетів «Сільпо».