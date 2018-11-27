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    У «замінуванні» двох вокзалів Києва підозрюється 15-річний підліток (фото)

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    Для з&rsquo;ясування обставин та надання правової кваліфікації події підлітка доставили до Голосіївського управління поліції - У «замінуванні» двох вокзалів Києва підозрюється 15-річний підліток (фото)
    Для з’ясування обставин та надання правової кваліфікації події підлітка доставили до Голосіївського управління поліції
    Фото: Нацполіція

    Вибухонебезпечних предметів на вокзалах не виявлено

    Поліцейські ретельно оглянули Центральний залізничний вокзал і автовокзал Києва та прилеглу територію. У результаті перевірки жодних вибухонебезпечних предметів чи речовин не виявлено. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    Крім того, у Печерському районі столиці патрульні поліцейські зупинили 15-річного хлопця із мобільним телефоном, з якого ймовірно здійснювались дзвінки з повідомленням про замінування двох вокзалів. Для з’ясування обставин та надання правової кваліфікації події підлітка доставили до Голосіївського управління поліції. 

    Нагадаємо, сьогодні близько 13:00 на спецлінію 102 зателефонував невідомий і сказав, що центральний вокзал заміновано. Всіх працівників та пасажирів залізничного вокзалу було евакуйовано.

    Оскільки чоловік не назвав адресу, то для перевірки працівники профільних служб оглядали залізничний та автовокзал і прилеглу територію.

    Дана подія належним чином зареєстрована у Журналах єдиного обліку заяв та повідомлень Голосіївського та Солом’янського управлінь поліції.

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