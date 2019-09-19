У Софійському соборі знайшли невідомі графіті



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На графіті натрапили, коли почали реставрувати дерев’яний кіот й відкрили за ним стіну

У Софійському соборі знайшли нову серію невідомих графіті.

Про це повідомляє «Вечірній Київ».

За словами заступника генерального директора Національного заповідника «Софія Київська» Вячеслава Корнієнка, на графіті натрапили, коли почали реставрувати дерев’яний кіот й відкрили за ним стіну.

«Написи зроблені приблизно у 17 столітті. Знайдено багато імен і родових прізвищ, зроблених польською, чеською, німецькою, англійською мовами та латиною. Є фрагменти молитов, більш розширених звернень. 17 століття було епохою масового переміщення люду по Європі, до Києва прибували на службу багато мігрантів. Вони наймалися на службу до воєводи, до польського короля», - розповів Корнієнко.

Зазначається, що роздивитися графіті Софійського собору може кожен відвідувач при вході до споруди. Слід лише уважно придивитися до вкритих фресками стін, але суворо заборонено їх фотографувати зі спалахом.