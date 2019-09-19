В столиці стартує «Київ Мюзик Фест-2019»



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На два тижні Київ стане центром гучних музичних подій та прем’єр в Україні

З 27 вересня до 7 жовтня у Києві проходитиме 30-й ювілейний KyivMusicFest. У рамках масштабного фестивалю заплановано понад 30 різнопланових концертів у виконанні 700 музикантів, зустрічі з композиторами, виконавцями та всесвітньо відомим кінорежисером.

Організатори відзначають, що програма KyivMusicFest презентує неподільність і єдність української музики, де зустрічаються композитори різних поколінь, століть та епох. Без перебільшень: різниця між найстаршим та наймолодшим композиторами, чиї твори зазначені в програмі, сягає за 60 років.

На фестивалі відбудуться найочікуваніші прем’єри головних українських композиторів. На концерті-відкритті Валентин Сильвестров презентує 9-ту симфонію, Леонід Грабовський – «Credo» для струнних, мідних та ударних, а художній керівник КМФ Мирослав Скорик представить київську прем’єру свого Концерту для скрипки № 10.

З суцільних прем’єр складається і концерт 30 вересня. У цей день у Будинку звукозапису Українського радіо прозвучать симфонічні твори Сергія Пілютикова, Золтана Алмаші, Святослава Крутикова, Кармелли Цепколенко, Олександра Костіна.

Міжнародний День музики 1 жовтня запам’ятається трьома акціями-діалогами: творчою зустріччю і майстер-класом Україна–Італія (скрипаль і диригент Федеріко Гульєльмо), концертами Україна–Польща, Україна–Австрія. Так, поруч із творами Міколая Гурецького та Марцеля Хижинського звучатиме Ігор Щербаков та Володимир Рунчак, тим часом як австрійцям Ріхарду Штраусу та Францу Шуберту складуть компанію Юрій Шевченко, Іван Небесний та інші українські композитори.

Цьогорічним спеціальним гостем КМФ стане Кшиштоф Зануссі. У неділю 29-го вересня відбудеться показ фрагментів із кінофільмів режисера про польських композиторів Вітольда Лютославського, Кшиштофа Пендерецького та Войцеха Кіляра, після чого лауреат Венеційського та Каннського кінофестивалів представлятиме кіномузику Войцеха Кіляра.

Традиційно на КМФ експонуватиметься широкий спектр української хорової музики та творів для народних інструментів.

Ультрасучасні музичні тенденції презентуватиме Sed Contra Ensemble. 6 жовтня головні фахівці з інтерпретації сучасної академічної музики виконають твори Паскаля Дюсапена, Леоніда Грабовського, Бернхарда Ланга, Анни Корсун та Йорана Стрьомберга.

Важливий захід, котрий яскраво презентує тяглість української музичної культури, як лейтмотив фестивалю, є Всеукраїнська відкрита учнівська конференція «Мистецтво без меж: шлях до науки». Підсумком масштабного фестивалю стане концерт-закриття. Музика Артемія Веделя, Лесі Дичко, Євгена Станковича, Івана Тараненка, Станіслава Круповіча презентує не тільки хронологічний континуум, але й засвідчує основні парадигмальні етапи композиторського мислення: від хорових творів (Ведель), крізь зрілі зразки українського симфонізму (Дичко, Станкович), до музики, що суголосна теперішнім нормам існування сучасної людини і одночасно намагається залишитись в межах ординарності («Maсhinae Coelestes» Круповіча для сопрано, хору, оркестру і комп’ютерів).