Центр Києва на два дні віддадуть медіахудожникам з усього світу



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Фестиваль відкриють о 20:00 28 вересня біля Київської міської державної адміністрації

У столиці під час фестивалю світла Kyiv Lights Festival рух транспорту на Хрещатику та Андріївському узвозі заборонять

У Києві 28-29 вересня на Хрещатику та Андріївському узвозі пройде Міжнародний фестиваль світла та медіамистецтва Kyiv Lights Festival (KLF).

Про це йдеться у розпорядженні КМДА № 1638.

Зазначається, що протягом двох днів медіахудожники з усього світу влаштовуватимуть світлові інсталяції.

«Відкриють фестиваль о 20:00 28 вересня біля Київської міської державної адміністрації. Фасад будівлі перетворять на великий екран для міжнародного конкурсу 3D‑відеомаппінгу. Помітною подією фестивалю стане запуск «Променю мрій», основою для якого стали 100 тисяч дитячих малюнків, зібраних із усієї України. Проект об’єднає в собі 3D-мапінг і технології доповненої реальності AR», - йдеться у повідомленні.

Монтаж конструкцій та обладнання, необхідних для організації та проведення заходу, здійснюватимуть із 00:00 25 вересня за адресами: Андріївський узвіз, 5/31, вулиця Боричів Тік, 33/6-А (з боку Андріївського узвозу), вулиця Хрещатик, 15 (територія Пасажу), 21, 36. Демонтаж мають завершитися до 23:00 30 вересня.

Окрім того, за цими ж адресами комунальне підприємство «Київміськсвітло» має відключити зовнішнє освітлення під час тестового запуску обладнання, репетицій та проведення фестивалю, а саме: 27 вересня з 20:00 до 01:00 28 вересня, 28 та 29 вересня з 19:30 до 23:30.

Також із 20:00 27 вересня до 23:30 29 вересня демонтують декоративні освітлювальні елементи над проїжджою частиною Хрещатика напроти будинків 21 та 36.

Рух на вулиці Хрещатик та Андріївському узвозі з 21:00 27 вересня до 07:00 30 вересня на головній вулиці столиці заборонять для усіх видів транспорту – від перетину вулиці Хрещатик та вулиці Архітектора Городецького до перетину вулиці Хрещатик та вулиці Богдана Хмельницького.

Додатково. У 2018 році Kyiv Lights Festival відвідало понад 220 тисяч киян та гостей столиці. Торік змагалися медіахудожники з дев’ятнадцяти країн, серед яких такі, як: Бразилія, Індонезія, Китай, Колумбія, Таїланд, Чилі та Японія. Цього року взяти участь у конкурсі 3D-відеомапінгу висловили бажання учасники з 22 країн.