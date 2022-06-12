Резніков відсторонив посадовця Генштабу, який влаштував стрілянину у Києві (фото, відео)

Ім'я посадовця та інших подробиць міністр оборони не надав

У Києві до відповідальності можуть притягнути посадовця Генштабу ЗСУ, який застосував зброю у спальному районі столиці. Його відсторонили від виконання обов'язків на час розслідування. Про це повідомив глава Міноборони Олексій Резніков у Facebook.

«За моїм наказом розпочате службове розслідування для з’ясування усіх обставин інциденту, коли посадова особа Генерального штабу Збройних Сил України – керівник одного з управлінь, вчинила дії, які мають ознаки не тільки дисциплінарного, але й кримінального правопорушення», - написав Резніков.

За його словами, вже створено відповідну комісію на чолі з заступником Головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенантом Євгеном Мойсюком.

На час розслідування посадовець відсторонений від виконання обов’язків. «Якщо у встановленому порядку підтвердяться факти, що внаслідок дій посадовця була загроза настання тяжких наслідків, а саме – ризик для життя та здоров’я дитини, буде зроблено все для справедливого покарання», – зазначив Резніков.

Ім'я посадовця та інших подробиць міністр оборони не надав.

Джерело LIGA.net у правоохоронних органах повідомило, що військовий потрапив у п'ятницю у ДТП, а зафільмовані події відбуваються біля столичного ЖК Казка. На кадрах видно, що чоловік у військовій формі сперечався з охоронцями, погрожував пістолетом, після чого вистрілив убік. За словами джерела видання постріл ледь не влучив у дитину.

Людина у військовій формі на відео схожа на Юрія Боброва – полковника юстиції, начальника юридичної служби ЗСУ.