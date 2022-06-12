У Бердянську пролунали вибухи, частина міста – без світла (відео)

У Бердянську під ранок було чутно три вибухи

У Бердянську під ранок було чутно три вибухи

Пошкоджено одну з електричних підстанцій

Уранці 12 червня у тимчасово окупованому Бердянську було чути три вибухи, частина міста залишилась без електропостачання. Про це інформує в телеграмі штаб Бердянського виконкому.

Фото та відео пожежі також оприлюднило видання «Риа-Мелитополь».

«У Бердянську під ранок було чутно три вибухи, частина міста без світла. За попередньою інформацією – один вибух – це пошкодження однієї з електричних підстанцій. Масштаби ушкоджень уточнюються», – йдеться в повідомленні.

Раніше на Запоріжжі в тимчасово окупованому місті Бердянськ в районі порту прогримів сильний вибух.

Нагадаємо, за даними офіційної міської влади курортного міста Бердянськ, на бік окупанта не перейшов жоден керівник бюджетної установи чи комунального підприємства. «Нова» мерія Бердянська тепер складається з двірників та вантажників.