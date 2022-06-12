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    Відео

    Очільник «Роскосмосу» зачитав вірш про любов на фоні ядерної ракети (відео)

    Рогозін вже не вперше&nbsp;&laquo;радує&raquo; громадськість читанням віршів - Очільник «Роскосмосу» зачитав вірш про любов на фоні ядерної ракети (відео)
    Рогозін вже не вперше «радує» громадськість читанням віршів
    скріншот з відео

    Кремлівській посіпака показав світу «російську любов»

    Дмитро Рогозін, керівник «Роскосмосу», записав дивне відео, де він на фоні міжконтинентальної балістичної ракети «Сармат» читає вірш Володимира Орлова «Всех люблю на свете я».

    Крім ракети, у кадрі показана інша російська військова техніка. Помітно, що фон спеціально підбирали до рядків з вірша. На фразі про «велику родину», йдуть кадри з параду, на рядку про «синє небо» – винищувачі.

    Залишається лише здогадуватись, чи це погроза від Рогозіна, чи він продовжує свою традицію записувати відеовірші для соцмереж.

    Нагадаємо, генеральний директор державної корпорації «Роскосмос» Дмитро Рогозін запропонував надрукувати гроші замість заморожених за кордоном в межах санкцій проти Російської Федерації. Про це він заявив в ефірі пропагандистського телеканалу «Росія 24».

    Голова «Роскосмосу» вважає, що ці гроші треба віддати промисловості.

    Теги: росія окупанти війна Україна Дмитро Рогозін окупація #stoprussia
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    Очільник «Роскосмосу» зачитав вірш про любов на фоні ядерної ракети (відео)