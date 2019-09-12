У столичній мерії влаштували прийом видатним київським спортсменам (фото)



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Спортсмени та тренери були нагородженні почесними грамотами та подяками від київського міського голови та НОК

У Колонній залі Київської міської держадміністрації відбулось урочисте нагородження видатних київських спортсменів, присвячене Дню фізичної культури та спорту України.

100 учасників II Європейських ігор, чемпіонів Європи та світу, тренерів та представників фізкультурно-спортивної сфери та громадськості були нагородженні почесними грамотами та подяками від київського міського голови та Національного олімпійського комітету України за свої спортивні досягнення та внесок у розвиток фізичної культури і спорту Києва. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Варто зазначити, що у цьому році спортсмени Києва та області заслужено отримали 21 медаль на II Європейських іграх.

Нагадаємо, що в Україні День фізичної культури і спорту відзначається щорічно у другу суботу вересня, згідно з указом президента України «Про День фізкультури і спорту» від 29 червня 1994 року № 340/94.