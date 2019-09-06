В Україні знімають перший художній фільм про спорт



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Прем’єра фільму запланована на 30 січня 2020 року

Стрічка «Пульс» розповість історію легкоатлетки Оксани Ботурчук, яка піднялася на найвищий світовий п’єдестал після страшної аварії

Історична для українського спорту культурна подія відбувається просто зараз – в Україні тривають зйомки першого художнього фільму на спортивну тематику. Сюжет стрічки «Пульс» заснований на реальній історії української легкоатлетки Оксани Ботурчук, яка має в своєму доробку п'ять медалей Паралімпійських ігор 2008, 2012 і 2016 років - золото, три срібла і бронзу. Всі досягнення Оксана здобула після страшної автомобільної аварії, яка позбавила спортсменку зору. Саме розповідь про шлях від трагічної події до першого паралімпійського золота, і лягла в основу сценарію фільму.

Оксана Ботурчук п’ять разів стояла на п’єдесталі пошани Параолімпійських Ігор

-Про паралімпійську чемпіонку Оксанe Ботурчук я дізнався зовсім випадково. Мене вразила історія дівчини, яка завжди хотіла займатися бігом, але в юному віці потрапила в автокатастрофу і майже повністю втратила зір. Однак після тривалої реабілітації і тренувань здобула золоту медаль на Паралімпіаді в Пекіні. Порадившись з продюсером Єгором Олесовим, я вирушив до Дніпра, щоб познайомитися з нею. Оксана - дуже сильна людина. Але, на жаль, про неї мало хто знає, - розповів головний режисер фільму Сергій Чоботаренко.

Зараз зйомки фільму вийшли на фінішну пряму, адже прем’єра повнометражки «Пульс» запланована на 30 січня 2020 року. Цікаво, що цей рік стане особливим і для Оксани Ботурчук, не лише через вихід фільму. Після народження двох дітей, спортсменка готується взяти участь у своїх четвертих Паралімпійських Іграх!

Кадри зі зйомок фільму «Пульс». Виконавиця головної ролі Наталя Бабенко дуже схожа на Оксану Ботурчук

-Вихід фільму мене надихає і стимулює. У мене вже три Паралімпіади за плечима і після народження другої дитини, коли я прийняла рішення повернутися, мені багато хто казав: «Ти вже все довела, чого ти ще хочеш досягти?». Тепер, коли почалися зйомки фільму, я абсолютно з іншим настроєм йду на тренування, це мене додатково стимулює. Я, звісно, очікую, що це мене зарядить і чекаю позитивного ефекту для своєї спортивної кар'єри. Думаю, з’являться нові емоції, яка підштовхуватимуть мене, - каже Оксана Ботурчук.

Між двома декретами Оксана здобуває медалі Паралімпійських ігор

- Оксана бігає, хоч і народила не так давно другу дитину. Торік стала дворазовою чемпіонкою Європи. Зараз ми працюємо в віддаленому режимі. Вона дуже відповідальна, виконує роботу, яку я їй даю. Зараз в Києві знімається фільм про неї, підібрали актрису на Оксану дуже схожу, актора схожого на тренера – має бути цікаво! У Оксани життя таке непросте, складається з двох частин - до травми і після травми. Коли Оксана розповідає свою історію, аж мурахи йдуть, важко уявляти, як це все пройти. Після тої аварії всі думали, що вона втратила шанс на повноцінне життя… Але вона боєць, продовжує виступати, а між Паралімпіадами встигає ще й дітей народжувати!, - розповідає про свою вихованку її нинішній наставник, ЗТУ Костянтин Рурак.

Доречі, попри насичений тренувальний процес, Оксана активно бере участь у створенні стрічки – консультує акторів та режисерську групу, і навіть багатьох з них залучила до занять бігом. Опановувати спорт з нуля довелося не лише членам знімальної групи, а й виконавиці головної ролі – Наталі Бабенко. Дівчина, яка до того не мала стосунків зі спортом взагалі, в короткий термін за допомоги тренерів опановує основи легкої атлетики. До цього творці фільму підходять відповідально, адже хочуть не просто зняти «картинку», а максимально наблизити історію до реальних подій.

Кадри зі зйомок фільму «Пульс». Гасло стрічки: «Живи. Мрій. Долай»

На скільки це вдасться команді «Пульсу» - дізнаємось вже на початку наступного року. Хочеться вірити, що дебютний український фільм про спорт стане вдалим, та заохотить інших режисерів заглибитися в цю тематику. Адже гострих сюжетів в українському спорті – хоч греблю гати, тож навіть дивно, що раніше ніхто не взявся їх екранізувати.