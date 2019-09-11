У Херсоні помер відомий спортивний журналіст



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В останні роки Олександр Крупіца важко хворів Вгору

Олександр Крупіца публікувався у всеукраїнських виданнях, був автором книг на спортивну тематику

Сьогодні, 11-го вересня, пішов з життя відомий херсонський спортивний журналіст Олександр Крупіца. Інформацію на його сторінці у Facebook оприлюднили родичі.

«Сьогодні пішов з життя наш тато. Чуйна, весела людина, майстер своєї справи. Незважаючи на хворобу, він до останнього віддавав свої сили улюбленій справі свого життя – спортивній журналістиці. Спочивай з миром, любий тату. Любляча дружина та сини», - йдеться у повідомленні.

Олександр Крупіца віддав спортивній журналістиці понад чотири десятки років, публікувався як у місцевих, так і у всеукраїнських ЗМІ, зокрема в «Спортивній газеті», «Українському футболі», «Команді». З-під пера цього автора вийшло кілька книг на спортивну тематику.

«Олександр у нашому часописі вів спортивну сторінку, а перед тим працював у газеті «Ленінський прапор» та на місцевому телеканалі, - розповідається у некролозі херсонської газети «Вгору», де Олександр Крупіца працював останніх десять років. – Це неймовірно, але він встигав писати про всі більш-менш примітні змагання на Херсонщині і за кордоном, його статті публікували всеукраїнські ЗМІ, він не раз здобував відзнаки Національного олімпійського комітету України, а ще видавав популярні книжки про футбол.

Попри цю просто шалену зайнятість Олександр дуже захоплювався садівництвом. На клаптику землі околиці Херсона, біля зрошувального каналу, він з дружиною вирощували персики, сливи, абрикоси, виноград, смородину і, здавалося, на його городику буяло все-все, що може рости і плодоносити в нашому південному краю. Олександр свого часу охоче ділився своїми агрономічними знаннями з дачниками у дуже популярній телевізійній передачі про секрети садівництва.

Ми, вгоряни, ніколи не бачили його у зажурі. Навіть маючи невтішний діагноз, він приходив до редакції з усмішкою і просто таки випромінював спокій та оптимізм. Можна згадувати чимало пам’ятних моментів, які ми спізнали разом. Ось він переступає поріг, заходить у комп’ютерну і каже: «Є розкішний виноград – болгарська «Лідія», просто неймовірний сорт…».

Ось він з порога голосно сповіщає: «До Старої Маячки приїхали футболістки з Африки…»

Він ніколи не втрачав смак до життя. Цьому вмінню в Олександра можна було вчитися…»

«Главком» висловлює співчуття рідним і близьком Олександра Крупіци.