У столичній поліції пояснили, чому покарали маму загубленої дитини, а не батька

У законодавстві не визначено ступеня відповідальності кожного з батьків за недогляд за дитиною, кажуть у поліції

Столичні поліцейські склали протокол на маму хлопчика, який загубився на станції метро «Дорогожичі», лише тому, що саме вона прийшла до правоохоронців за дитиною. Про це повідомив Zaxid.net начальник відділу превенції управління київської поліції в метрополітені Олександр Киричук.

Він пояснив, що поліцейські складають протокол на того з батьків, хто прийшов за дитиною.

«Батьки перебувають у шлюбі, а законодавець не визначив ступеня відповідальності кожного з батьків. Тому протокол склали на того, хто прийшов за дитиною і показав відповідні підтверджуючі документи. Якби прийшов тато – склали б на тата. Якби прийшов той, хто замінює батьків, – склали б на них», – сказав Киричук.

Як повідомлялося, у Києві поліція склала адміністративний протокол на маму 8-річного хлопчика, який, перебуваючи разом з батьком удома, самостійно вийшов з дому на пошуки матері.

Поліцейські виявили хлопчика, який блукав один, на станції метро «Дорогожичі». Після розмови з хлопчиком вони з’ясували, що він шукає свою маму. Виявилось, що жінка залишила сина з молодшою донькою та з батьком вдома, а сама пішла по справах. Хлопчик самостійно вийшов з квартири та пішов її шукати.

Правоохоронці покарали за неналежний догляд за дитиною маму, а не батька. Вони склали відносно матері адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Багатьох користувачів соцмережі обурив цей факт.