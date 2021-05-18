Били по голові. У Києві поліцейські затримали підлітків через гучну музику

За інформацією правоохоронців, молоді люди голосно слухали музику, а також розпивали спиртні напої

На відео видно, як поліцейські щось кидають в кишеню хлопця, а потім садять його в службове авто

Київські поліцейські побили і затримали підлітків, які, за словами свідків, мирно слухали музику на вулиці. Обшукували молодих людей правоохоронці без понятих. Про це повідомляють свідки інциденту в соцмережах.

На опублікованих кадрах видно, як співробітники патрульної поліції затримують підлітка, застосовуючи при цьому грубу силу. Наприклад, хлопець під час обшуків просить поліцейського поводитися «легше», в результаті чого отримує удар в голову.

Також видно, як поліцейські щось кидають в кишеню підлітка, а потім садять його в службове авто.

«Чоловік підійшов і вирвав колонку у дівчинки, якій 14 років, і сумку з особистими речами хлопця, а потім закрив їх у своїй машині і викликав поліцію», – розповідає очевидець Олена Литвинчук в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алена Литвинчук (@litvinchuk5555)

За її словами, поліцейського, який бив хлопця, звати Радченко Дмитро Миколайович.

За інформацією правоохоронців, молоді люди голосно слухали музику, а також розпивали спиртні напої.

«Після того, як громадянин зробив їм зауваження, компанія почала йому погрожувати фізичною розправою», – йдеться в повідомленні пресслужби Нацполіціі в Telegram.

Нагадаємо, сьогодні помер підліток, який стрибнув із мосту в Києві. Хлопець залишив послання.