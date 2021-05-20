У Києві батько недогледів дитину, а поліція покарала матір. Соцмережі обурені

Поліцейські попередили матір, що потрібно бути уважною та слідкувати за дітьми

Столичні правоохоронці розшукали батьків 8-річного хлопчика, який загубився на станції метро «Дорогожичі». Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Співробітник поліції, який ніс службу по охороні публічного порядку та безпеки на одній із станції київського метрополітену, побачив хлопчика, який блукав один. Інспектор ювенальної превенції управління поліції в метрополітені та поліцейський поспілкувались з дитиною. Правоохоронці почали відпрацьовувати та розшукувати батьків хлопчика.

«Ми з’ясували, що жінка залишила сина з молодшою донькою та з батьком вдома, а сама пішла по справах. Хлопчик самостійно вийшов з квартири та пішов її шукати. Правоохоронці повернули хлопчика мамі, наразі з ним все добре», – розповів поліцейський управління поліції в метрополітені Іван Павлюк

Проте, ювенальні поліцейські провели профілактичну бесіду не з батьком хлопчика, що недогледів дитину, а з матір’ю і попередили про те, що потрібно бути уважною та слідкувати за дітьми. Правоохоронці склали відносно матері адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У соцмережі жінки обурюються: чому складали протокол і проводили профілактичну бесіду з мамою, якщо вона залишила сина удома з батьком.

На це відреагувала письменниця Ірина Костюченко на своїй сторінці у Facebook. За її словами, «хід думок» патрульної поліції логічний. «Ми бачимо не «глюк системи», а її, так би мовити, квінтесенцію», – зазначила Костюченко.

Вона пояснила, що у нашому суспільстві всі звикли, що за будь-яких проблем чи то у школі, чи деінде слід звертатися до матері дитини, а не до батька. Костюченко вважає, що жінкам треба міняти свою поведінку. «Тобто ситуація дика, згодна. Але може якщо іноді жінки казатимуть «ой, а в мене лапки, чоловіку телефонуйте», коли їх вантажитимуть дитячими проблемами лікарі, вихователі, вчителі, сусіди, власні родичи – то і в представників патрульної поліції будуть якось інакше алгоритми в голові працювати?» – зазначила вона.