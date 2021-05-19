На жінку, яка з дітьми топталася по українських паспортах, склали протокол за хуліганство

Жінка обурилася, що прикордонники не випустили її та дітей на відпочинок до Туреччини

Жінка не надала прикордонникам нотаріальну згоду батька на вивезення дітей за кордон

На жительку Харкова, яка влаштувала «перфоманс» із псуванням паспортів громадянина України для виїзду за кордон, склали адмінпротокол. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко на своїй сторінці в мережі Facebook.

Геращенко нагадав, що днями жінка та її діти образливо висловлювалися щодо України й кидали паспорти на землю, показуючи свою неповагу до документа українського громадянина.

Жінка обурилася, що прикордонники не випустили її та дітей на відпочинок до Туреччини. Геращенко зазначив, що працівники Державної прикордонної служби України все зробили правильно: законодавство України прямо встановлює вимогу згоди батька або матері дітей на їхній виїзд за межі України.

«Згоди батька серед представлених для прикордонного контролю документів не було. Тому прикордонники виконали свій обов’язок і не допустили порушення закону. І правильно зробили. Адже незнання закону не звільняє від обов’язку його виконувати», – пояснив Гращенко.

У середу, 19 травня, громадянці Інні П. під час вильоту з аеропорту Харкова (за вже правильно оформленими виїзними документами на дітей) поліція вручили протокол за ст. 173 КУпАП за дрібне хуліганство і ст. 184 КУпАП за ухилення від нормального виховання дітей.

Водночас Геращенко побажав їм хорошого відпочинку: «Сподіваюся в майбутньому ні мама, ні її діти не порушуватимуть закон».