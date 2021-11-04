У столичному дитсадку сталась пожежа (відео)
Сталося коротке замикання в електрощитовій у дитсадку
У четвер, 4 листопада, виникла пожежу у дитячому садочку №726 на вул. Теремківській, 9 в Голосіївському районі Києва. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».
За попередньою інформацією, сталося коротке замикання в електрощитовій. Було сильне задимлення, спрацювала пожежна сигналізація.
Працівники дошкільного закладу вивели дітей на вулицю.
Постраждалих внаслідок загорання немає.
На місці працюють рятувальники Головного управління ДСНС у Києві.
Як повідомлялося, 3 листопада пізно ввечері виникла пожежа в ресторані Mamamia на проспекті Перемоги в Києві. Рятувальники понад три години боролися з вогнем. Внаслідок пожежі ресторан знищено майже повністю.