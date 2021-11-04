У столичному дитсадку сталась пожежа (відео)

На місці працюють рятувальники Головного управління ДСНС у Києві

Сталося коротке замикання в електрощитовій у дитсадку

У четвер, 4 листопада, виникла пожежу у дитячому садочку №726 на вул. Теремківській, 9 в Голосіївському районі Києва. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

За попередньою інформацією, сталося коротке замикання в електрощитовій. Було сильне задимлення, спрацювала пожежна сигналізація.

Працівники дошкільного закладу вивели дітей на вулицю.

Постраждалих внаслідок загорання немає.

На місці працюють рятувальники Головного управління ДСНС у Києві.

Як повідомлялося, 3 листопада пізно ввечері виникла пожежа в ресторані Mamamia на проспекті Перемоги в Києві. Рятувальники понад три години боролися з вогнем. Внаслідок пожежі ресторан знищено майже повністю.