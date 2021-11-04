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    У столичному дитсадку сталась пожежа (відео)

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    На місці працюють рятувальники Головного управління ДСНС у Києві - У столичному дитсадку сталась пожежа (відео)
    На місці працюють рятувальники Головного управління ДСНС у Києві
    фото: скріншот із відео

    Сталося коротке замикання в електрощитовій у дитсадку

    У четвер, 4 листопада, виникла пожежу у дитячому садочку №726 на вул. Теремківській, 9 в Голосіївському районі Києва. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

    За попередньою інформацією, сталося коротке замикання в електрощитовій. Було сильне задимлення, спрацювала пожежна сигналізація.

    Працівники дошкільного закладу вивели дітей на вулицю.

    Постраждалих внаслідок загорання немає.

    На місці працюють рятувальники Головного управління ДСНС у Києві.

    Як повідомлялося, 3 листопада пізно ввечері виникла пожежа в ресторані Mamamia на проспекті Перемоги в Києві. Рятувальники понад три години боролися з вогнем. Внаслідок пожежі ресторан знищено майже повністю.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники дитячий садок
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    У столичному дитсадку сталась пожежа (відео)