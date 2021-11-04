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    Масштабна пожежа в ресторані в Києві: вогнеборці повідомили деталі (фото)

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    Вогнем майже повністю знищено ресторан&nbsp;Mamamia - Масштабна пожежа в ресторані в Києві: вогнеборці повідомили деталі (фото)
    Вогнем майже повністю знищено ресторан Mamamia
    Фото: ДСНС

    Внаслідок пожежі знищено приміщення кухні та стелю ресторану Mamamia

    Столичні рятувальники понад три години боролися з вогнем у ресторані на проспекті Перемоги, 9 в Шевченківському районі Києва. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    3 листопада о 23:35 до рятувальної служби надійшло повідомлення про пожежу в ресторані.

    На місці вогнеборці з’ясували, що загоряння сталося на покрівлі площею 150 кв. м в одноповерховому закладі громадського харчування з розповсюдженням вогню на внутрішні приміщення. У нічний час у ресторані нікого не було, тож загрози для життя та здоров’я людей не було.

    О 02:50 4 листопада пожежу було ліквідовано.

    Внаслідок пожежі знищено приміщення кухні, холодильники та кухонне обладнання, а також розібрано 200 кв. м стелі будівлі.

    На місці пожежі було залучено чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 18 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

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    Масштабна пожежа в ресторані в Києві: вогнеборці повідомили деталі (фото)
    Масштабна пожежа в ресторані в Києві: вогнеборці повідомили деталі (фото)
    Масштабна пожежа в ресторані в Києві: вогнеборці повідомили деталі (фото)
    Масштабна пожежа в ресторані в Києві: вогнеборці повідомили деталі (фото)
    Масштабна пожежа в ресторані в Києві: вогнеборці повідомили деталі (фото)

    Жертв і постраждалих немає.

    Причина загоряння наразі встановлюється правоохоронними органами.

    Раніше повідомлялося, що пожежа сталася в ресторані Mamamia на проспекті Перемоги.

    Теги: пожежа Київ ДСНС ресторан рятувальники
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    Масштабна пожежа в ресторані в Києві: вогнеборці повідомили деталі (фото)