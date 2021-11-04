У Києві на проспекті Перемоги горить ресторан
Про жертви і постраждалих поки що нічого не відомо
Йдеться про ресторан Mamamia, який розташований на проспекті Перемоги. Він горить прямо зараз. На місці працюють рятувальники.
Про жертви і постраждалих поки що нічого не відомо.
«Прямо зараз на проспекті Перемоги горить ресторан «Mamamia». На місці працюють рятувальники ДСНС, сподіваємося, що обійдеться без постраждалих», – йдеться в повідомленні.
До слова, у вівторок, 2 листопада, сталася пожежа в 16-поверховому житловому будинку на вул. Беретті, 8 у Деснянському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби об 11:10.