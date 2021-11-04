  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві на проспекті Перемоги горить ресторан

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Києві на проспекті Перемоги горить ресторан&nbsp;Mamamia - У Києві на проспекті Перемоги горить ресторан
    У Києві на проспекті Перемоги горить ресторан Mamamia
    фото: Київ оперативний

    Про жертви і постраждалих поки що нічого не відомо

    У Києві стався пожежа на проспекті Перемоги. Там загорівся ресторан. Про це повідомляє Київ Оперативний.

    Йдеться про ресторан Mamamia, який розташований на проспекті Перемоги. Він горить прямо зараз. На місці працюють рятувальники.

    Про жертви і постраждалих поки що нічого не відомо.

    «Прямо зараз на проспекті Перемоги горить ресторан «Mamamia». На місці працюють рятувальники ДСНС, сподіваємося, що обійдеться без постраждалих», – йдеться в повідомленні.

    До слова, у вівторок, 2 листопада, сталася пожежа в 16-поверховому житловому будинку на вул. Беретті, 8 у Деснянському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби об 11:10.

    Теги: пожежа Київ ДСНС ресторан рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві на проспекті Перемоги горить ресторан