У Києві на проспекті Перемоги горить ресторан Mamamia

Про жертви і постраждалих поки що нічого не відомо

У Києві стався пожежа на проспекті Перемоги. Там загорівся ресторан. Про це повідомляє Київ Оперативний.

Йдеться про ресторан Mamamia, який розташований на проспекті Перемоги. Він горить прямо зараз. На місці працюють рятувальники.

Про жертви і постраждалих поки що нічого не відомо.

«Прямо зараз на проспекті Перемоги горить ресторан «Mamamia». На місці працюють рятувальники ДСНС, сподіваємося, що обійдеться без постраждалих», – йдеться в повідомленні.

До слова, у вівторок, 2 листопада, сталася пожежа в 16-поверховому житловому будинку на вул. Беретті, 8 у Деснянському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби об 11:10.