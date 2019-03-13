У столичному гуртожитку прогримів вибух: загинув чоловік (фото, відео)



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На місці вибуху працювала слідчо-оперативна група Фото: Нацполіція

Поліцейські Києва встановлюють обставини загибелі мешканця Київщини

У вівторок, 12 березня, близько 15-ї години до Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення про те, що в одній із кімнат гуртожитку на вулиці Молодогвардійській лежить тіло чоловіка із тілесними ушкодженнями з невідомим предметом у руках. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь, вибухотехніки та лікарі «швидкої». Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Правоохоронці поспілкувалися із сусідом загиблого по кімнаті, який пояснив, що напередодні чоловік приніс невідомий предмет, походження якого не пояснив. Коли він вирішив перевірити його справність, предмет вибухнув. Чоловік отримав тілесні ушкодження. Чому сусід по кімнаті відразу не надав товаришу допомогу, не викликав «швидку» та лише наступного дня повідомив про випадок правоохоронцям, будуть встановлювати слідчі.

Потерпілим виявився мешканець Київської області, 1987 року народження, який тимчасово працював у столиці. Причину його смерті буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи. Також на дослідження відправили рештки предмету, який вибухнув.

За фактом загибелі чоловіка розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство), із додатковою кваліфікацією – нещасний випадок та за ч. 3 ст. 136 (Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані) Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці спілкуються із очевидцями та встановлюють обставини загибелі чоловіка.