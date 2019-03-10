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    У світі

    У центрі Стокгольма вибухнув автобус

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    У центрі Стокгольма вибухнув автобус

    В автобусі не було пасажирів

    У центрі столиці Швеції загорівся автобус. На момент займання в автобусі не було пасажирів. Про інцидент повідомляє поліція Стокгольма.

    «В автобусі не було пасажирів», — зазначила прес-офіцерка Каріна Скагерлінд. Автобусна компанія також підтвердила, що автобус не обслуговував пасажирів на момент вибуху.

    За даними поліції Стокгольма, водію автобуса викликали швидку. Видання Expressen вказує, що водія забрали в лікарню з опіками.

    На місці працюють рятувальники.

    Користувачі Twitter діляться фото, на яких помітний густий дим, що здіймається над будівлями.

    «Я почув потужний вибух, а потім кілька менших», — розповів свідок Бьорн Валлентін. Він додав, що потім побачив темний дим.

    «Спершу я подумав, що це теракт», — сказав Бьорн.

    Про причини займання поки що невідомо. Поліція вказала, що поки що розглядає випадок як дорожню аварію.

    Джерело: Громадське

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