У центрі Стокгольма вибухнув автобус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В автобусі не було пасажирів

У центрі столиці Швеції загорівся автобус. На момент займання в автобусі не було пасажирів. Про інцидент повідомляє поліція Стокгольма.

«В автобусі не було пасажирів», — зазначила прес-офіцерка Каріна Скагерлінд. Автобусна компанія також підтвердила, що автобус не обслуговував пасажирів на момент вибуху.

За даними поліції Стокгольма, водію автобуса викликали швидку. Видання Expressen вказує, що водія забрали в лікарню з опіками.

На місці працюють рятувальники.

Користувачі Twitter діляться фото, на яких помітний густий дим, що здіймається над будівлями.

Crazy scene here in Stockholm, Sweden! Still trying to find out all what’s happening but I am safe and on a tour bus enjoying this beautiful city! #stockholm #SpringBreak2K19 pic.twitter.com/uBX3IA9aKC — Brooke Davis (@MissDavisUS) March 10, 2019

Ok. So a bus has exploded in #Stockholm City Centre. Seems as though driver ignored a height-limit check at a tunnel entrance and the roof-mounted gas tank blew up. Not terrorism. Bus was otherwise empty, apparently. pic.twitter.com/ZIzu05rauh — Ian (@ian262) March 10, 2019

«Я почув потужний вибух, а потім кілька менших», — розповів свідок Бьорн Валлентін. Він додав, що потім побачив темний дим.

«Спершу я подумав, що це теракт», — сказав Бьорн.

Про причини займання поки що невідомо. Поліція вказала, що поки що розглядає випадок як дорожню аварію.

Джерело: Громадське