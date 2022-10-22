У столичному регіоні розпочалися чергові відключення світла

Окупанти цілеспрямовано завдають ударів по енергетичних об’єктах

У Київській області спостерігається зростання споживання електроенергії. У зв’язку з цим у регіоні з 8:38 вимушено розпочалися тимчасові стабілізаційні відключення за розробленим графіком. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що російські окупанти цілеспрямовано завдають ударів саме по енергетичних об’єктах.

«Звертаюся до всіх! Ми повинні економити електроенергію. Це наша відповідальність та внесок у перемогу над ворогом. Тому вимикаємо зайве. Бережімо електроенергію!» – закликав мешканців Київщини голова ОВА Олексій Кулеба.

Як поідомлялося, 22 жовтня зранку знову критично збільшилося споживання електроенергії в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях. Тому Диспетчерський центр «Укренерго» вимушено віддав команду на тимчасове обмеження споживання в цих регіонах.