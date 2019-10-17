У столиці банда іноземців за неіснуючий борг забрала у киянина автівку (фото, відео)



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Зловмисники заволоділи елітною автівкою киянина і переоформили за підробленими документами на іншу особу Фото: Нацполіція

Зловмисники спровокували конфлікт, аби у подальшому звинуватити потерпілого у «заборгованості» $4 тис.

У липні до співробітників управління стратегічних розслідувань поліції Києва надійшла інформація про те, що група осіб, організатором якої виявився 49-річний громадянин іншої держави, вимагає у чоловіка гроші за неіснуючий борг.

Відомості про подію правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України та розпочали заходи з документування злочину. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

За інформацією начальника управління стратегічних розслідувань ГУНП у Києві Сергія Чумака, зловмисники вигадали привід, а далі під погрозою вбивства почали вимагати від мешканця столиці 4 тис. доларів США. І поки чоловік намагався вирішити питання мирним шляхом, подільники заволоділи його автівкою і переоформили за підробленими документами на іншу особу.

«Ми встановили особи усіх фігурантів та їх місцезнаходження. До складу групи входили громадяни іншої держави. Організував угрупування 49-річний іноземець, який після вчинення тяжких злочинів на батьківщині прибув до України на постійне проживання, де продовжив злочинну діяльність. У вересні цього року він помер», - повідомив правоохоронець.

У результаті заходів, спрямованих на припинення їх злочинної діяльності, за участю спецпризначенців КОРДу та полку поліції особливого призначення №1 правоохоронці провели обшуки за адресами проживання трьох учасників злочинної групи та в їх автівках. Під час обшуків поліцейські виявили та вилучили речові докази, які направили на експертизу: мобільні телефони, сім-карти, банківські картки, чорнові записи, особисті документи й документи на право власності авто киянина та інші речі, що вказували на протизаконну діяльність фігурантів.

«36-річного громадянина іншої держави затримали та у подальшому суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Затриманий з липня розшукується каналами Інтерполу за вчинення крадіжок у складі злочинної організації та об’єднаної групи, ухвалу на арешт якого виніс виправний суд Страсбурга. Його 43-річний спільник та земляк, який перебуває у розшуку, зараз є підсудним справи, яка слухається у Дніпровському районному суді міста Києва за вчинення аналогічного злочину у 2017 році. Тоді з моменту затримання він перебував під вартою, але у серні 2018 року суд відпустив його під заставу в розмірі 1 499 000 гривень», - додав Сергій Чумак.

Іноземцям, одному з яких заочно, пред’явлено підозру. Проводяться слідчі дії, а також заходи, спрямовані на документування інших епізодів злочинної діяльності фігурантів та встановлення інших учасників злочинної групи.