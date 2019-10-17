У Києві поліція затримала «на гарячому» групу квартирників (фото)



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Один із затриманих - 43-річний іноземець, який перебуває під слідством за крадіжку Фото: Нацполіція

Зловмисники пошкодили замок вхідних дверей квартири та викрали особисті речі господарів

На вулиці Курнатовського у Києві правоохоронці затримали «на гарячому» квартирних грабіжників.

Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

«У ході реалізації оперативної інформації працівники Дніпровського та Деснянського управлінь поліції затримали чоловіка та жінку у дворі багатоповерхового будинку на вулиці Курнатовського, коли вони з викраденими речами залишали місце злочину. Затриманими виявилися 43-річний іноземець, який перебуває під слідством за крадіжку, та раніше не судима 38-річна киянка», - йдеться в повідомленні.

Двоє зловмисників дочекалися, коли господарів не буде вдома, пошкодили замок вхідних дверей та викрали з оселі рюкзак із ноутбуком, медалі та інші речі, розповів начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін.

Фігурантів затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Розпочато кримінальне провадження за частиною третьою статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.