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    У Києві поліція затримала «на гарячому» групу квартирників (фото)

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    Один із затриманих -&nbsp;43-річний іноземець, який перебуває під слідством за крадіжку - У Києві поліція затримала «на гарячому» групу квартирників (фото)
    Один із затриманих - 43-річний іноземець, який перебуває під слідством за крадіжку
    Фото: Нацполіція

    Зловмисники пошкодили замок вхідних дверей квартири та викрали особисті речі господарів

    На вулиці Курнатовського у Києві правоохоронці затримали «на гарячому» квартирних грабіжників.

    Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

    «У ході реалізації оперативної інформації працівники Дніпровського та Деснянського управлінь поліції затримали чоловіка та жінку у дворі багатоповерхового будинку на вулиці Курнатовського, коли вони з викраденими речами залишали місце злочину. Затриманими виявилися 43-річний іноземець, який перебуває під слідством за крадіжку, та раніше не судима 38-річна киянка», - йдеться в повідомленні.

    Двоє зловмисників дочекалися, коли господарів не буде вдома, пошкодили замок вхідних дверей та викрали з оселі рюкзак із ноутбуком, медалі та інші речі, розповів начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін.

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    У Києві поліція затримала «на гарячому» групу квартирників (фото)
    У Києві поліція затримала «на гарячому» групу квартирників (фото)
    У Києві поліція затримала «на гарячому» групу квартирників (фото)
    У Києві поліція затримала «на гарячому» групу квартирників (фото)
    У Києві поліція затримала «на гарячому» групу квартирників (фото)
    У Києві поліція затримала «на гарячому» групу квартирників (фото)

    Фігурантів затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Розпочато кримінальне провадження за частиною третьою статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

    Національна поліція України Київ кримінал пограбування
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